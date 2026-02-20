Auszeichnung für Gesundheitszentrum Fricktal

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des GZF wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie ausgezeichnet.

Für die Patientinnen und Patienten sei die Auszeichnung eine unabhängige Bestätigung, dass sie im GZF auf höchstem fachlichen Niveau behandelt würden – mit modernsten Operationsmethoden, hoher Expertise und einer Betreuung, die die strengen internationalen Qualitätskriterien der DGAV erfülle, heisst es in einer Medienmitteilung des GZF.

Zertifizierte Hernienchirurgie

Die Hernienchirurgie umfasst die Diagnose und operative Behandlung von Bauchwandbrüchen, sogenannten Hernien. Dazu gehören unter anderem Leisten-, Nabel- und Narbenbrüche sowie weitere Defekte der Bauchwand, die Schmerzen oder Komplikationen verursachen können. Die operative Versorgung – häufig minimal-invasiv – zielt darauf ab, die Stabilität der Bauchwand wiederherzustellen und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern. «Die Zertifizierung durch die DGAV gilt als renommiertes Qualitätssiegel und wird nur an Kliniken vergeben, die hohe fachliche Expertise, umfangreiche Fallzahlen, moderne Behandlungsmethoden sowie eine kontinuierliche und transparente Qualitätssicherung nachweisen können», heisst es in der Mitteilung. (mgt/nfz)