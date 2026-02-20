Immobilien
Auszeichnung für Gesundheitszentrum Fricktal

  20.02.2026 Rheinfelden
Dr. med. Ida Füglistaler (vorne, von links), Chefärztin Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie), Dr. med. Lea Stoll (Stv. Chefärztin), Georgios Gklavenos (Leitender Arzt); Martina Rütschlin (hinten, von links, Leiterin Qualitätsmanagement), Dr. med. Alexej Tichomirow (Leitender Arzt), Simone Kohler (Leiterin Fachsekretariat Chirurgie/Bauchzentrum). Foto: zVg
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des GZF wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie ausgezeichnet.

Für die Patientinnen und Patienten sei die Auszeichnung eine ...

