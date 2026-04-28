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AUSZEICHNUNG FÜR DREI MITGLIEDER DES SAMARITERVEREINS GANSINGEN-METTAUERTAL

  28.04.2026 Gansingen
Foto: zVg
Foto: zVg

Die 104. Delegiertenversammlung des Samariterverbands Aargau in Würenlos stand ganz im Zeichen des Mosaiks. «Die Welt ist schön, weil sie vielfältig ist wie ein buntes Mosaik, bei dem jedes Stück seine eigene Farbe und Geschichte hat». Auch 15 Samariterinnen und ...

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