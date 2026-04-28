AUSZEICHNUNG FÜR DREI MITGLIEDER DES SAMARITERVEREINS GANSINGEN-METTAUERTAL

Die 104. Delegiertenversammlung des Samariterverbands Aargau in Würenlos stand ganz im Zeichen des Mosaiks. «Die Welt ist schön, weil sie vielfältig ist wie ein buntes Mosaik, bei dem jedes Stück seine eigene Farbe und Geschichte hat». Auch 15 Samariterinnen und ...

Die 104. Delegiertenversammlung des Samariterverbands Aargau in Würenlos stand ganz im Zeichen des Mosaiks. «Die Welt ist schön, weil sie vielfältig ist wie ein buntes Mosaik, bei dem jedes Stück seine eigene Farbe und Geschichte hat». Auch 15 Samariterinnen und Samariter aus Gansingen durften an einer kurzweiligen und amüsanten Versammlung teilhaben. Die Traktanden waren nur Formsache und wurden allesamt ohne Diskussionen genehmigt. Die grosse Anzahl Mitglieder an der Delegiertenversammlung hatte sicherlich auch mit den drei Gansinger Medaillen-Anwärterinnen zu tun. Das Kleinod wird für verdienstvolle Arbeit im Samariterwesen überreicht und heuer durften sich damit Manuela Buschor, Petra Müller und Präsidentin Irene Rothacher auszeichnen lassen. Herzliche Gratulation den dreien. In der alten Kirche wurden feierlich und würdevoll, unter musikalischer Begleitung, die Medaillen überreicht. Beim anschliessenden reichhaltigen Apéro wurde nochmals festlich auf die Medaillen angestossen und mit einem Absacker im Fricktal nahm der Tag seinen Ausklang. (mgt)