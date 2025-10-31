Auszeichnung für beide Rheinfelden

Die Robert-Bosch-Stiftung hat die beiden Rheinfelden für ihr herausragendes Engagement in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgezeichnet. Im Rahmen des Programms Common Ground, das die Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung europäischer Grenzregionen fördert, wurde die Planungsregion Hochrhein als eine von acht Regionen in Deutschland und der Schweiz ausgewählt. Die beiden Rheinfelden – auf deutscher und schweizerischer Seite – überzeugten mit ihrem vorbildlichen Einsatz für das «Raumkonzept Hochrhein». Dieses Projekt ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit von 24 Städten und Gemeinden beidseits des Rheins, verschiedenen Interessensvertretungen sowie der Bevölkerung. Unter Federführung des Vereins Agglo Basel entstand in den vergangenen zwei Jahren eine gemeinsame Zukunftsvision für die Region.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zeigte sich über die Auszeichnung hoch erfreut: «Sie ist ein starkes Zeichen für die gute Zusammenarbeit mit unserer Schwesterstadt und dem Agglomerationsprogramm Basel», betonte er. Das gemeinsame Raumkonzept zeige eindrucksvoll, wie Grenzen überwunden und regionale Entwicklung gemeinsam gestaltet werden könne. (mgt)