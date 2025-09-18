Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Auswirkungen geringer als gedacht»

  18.09.2025 Brennpunkt
Das Kraftwerk soll künftig mehr Strom produzieren. Foto: Valentin Zumsteg
Das Kraftwerk soll künftig mehr Strom produzieren. Foto: Valentin Zumsteg

Projekt «Rheinfelden 20plus»

Die Naturenergie Holding AG will die Leistungsfähigkeit der Wasserkraftwerke Rheinfelden und Ryburg-Schwörstadt erhöhen. Dazu soll der Rhein an mehreren Stellen eingetieft werden. Am Montag stellte das Unternehmen die Ergebnisse ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote