Ausverkauftes Bier-Culinarium

Der Sportclub Feldschlösschen veranstaltete am vergangenen Samstag zum 18. Mal das legendäre Bier-Culinarium.

Der Ticketverkauf startete Anfang Juni und es zeichnete sich schnell ab, dass das maximale Kontingent von 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmern innert kurzer Zeit ausverkauft war. Das Bier-Culinarium ist eine Wanderung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer «erlebnisgastronomisch» auf ihre Kosten kommen. Die Route startete beim Bahnhof Rheinfelden und führte über mehrere Posten im Waldgebiet Rheinfelden (Eremitage – Eiskeller – Unterstand Magden – Thomy Hütte – Waldhaus Rheinfelden – Wasserreservoir) zum Ziel im Herzen der Brauerei Feldschlösschen. An jedem Zwischenstopp empfing der Sportclub Feldschlösschen seine Gäste mit einer Mahlzeit und einem ausgewählten dazu passenden Bier. Wer kein Ticket ergattern konnte, hatte dennoch die Möglichkeit, am Biergarten-Fest im Ziel auf dem Brauereigelände teilzunehmen. Die rund 1000 Besucher feierten ausgelassen mit musikalischer Live-Unterhaltung durch die lokale Stimmungsband Räbse & Gnom. Sportclub-Präsident Markus Haef liger zieht ein positives Fazit: «Unter stahlblauem Himmel und mit über 30 Grad konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Bier-Culinarium geniessen. Die zeitaufreibende Organisation und der aufwendige Ablauf am Tag selbst verliefen mehrheitlich reibungslos. Die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer freuen uns sehr.» Das nächste Bier-Culinarium findet voraussichtlich am Samstag, 9. August 2025 statt. (mgt)