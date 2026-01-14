Australian Open: Kym scheitert in zweiter Quali-Runde

Jérôme Kym (ATP 186) bleibt in der Qualifikation für die Australian Open in der zweiten Runde hängen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheitert er am Australier Dane Sweeny (ATP 182) mit 4:6, 4:6. Jérôme Kym (ATP 186) bleibt in der Qualifikation für die Australian Open in der zweiten Runde hängen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheitert er am Australier Dane Sweeny (ATP 182) mit 4:6, 4:6. Noch in der ersten Qualifikation-Runde setzte sich Kym souverän gegen den Bolivianer Juan Carlos Prado Ángelo (ATP 209) mit 6:3, 6:0 durch. Für den Einzug ins Hauptfeld an den Australian Open, dem ersten Grand Slam-Turnier des Jahres, hätte Kym drei Qualifikationsrunden überstehen müssen. Solches gelang dem Möhliner vergangenen August an den US Open in New York, wo er danach sensationell bis in die dritte Runde vorgestossen war und dort nach einem hochklassigen und über drei Stunden dauernden Duell dem US-Amerikaner Taylor Fritz (damals Weltnummer 4) mit 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6, 4:6 unterlag. (mgt/rw)