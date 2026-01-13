Australian Open: Kym übersteht erste Quali-Runde!

Der Möhliner Tennisprofi Jérôme Kym (ATP 181) gewinnt seine erste Qualifikation-Runde zu den Australian Open. Kym setzt sich gegen den Bolivianer Juan Carlos Prado Ángelo (ATP 208) in souveräner Manier mit 6:3, 6:0 durch. In der Nacht auf morgen Mittwoch (geplant um 1.10 Uhr) trifft Kym in der zweiten Quali-Runde auf den Australier Dane Sweeny. Für den Einzug ins Hauptfeld an den Australian Open, dem ersten Grand Slam-Turnier des Jahres, gilt es für Kym, drei Qualifikationsrunden zu überstehen. Solches gelang Kym vergangenen August an den US Open in New York, wo er sensationell bis in die dritte Runde vorgestossen war und dort nach einem hochklassigen, über drei Stunden dauernden Duell dem US-Amerikaner Taylor Fritz (damals Weltnummer 4) mit 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6, 4:6 unterlag. (mgt/rw)