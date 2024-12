Ausstellung: Kartografie des Unsichtbaren

In diesem Jahr lädt das Bohème Art-Restaurant in der Rheinfelder Kupfergasse gemeinsam mit der Galerie Prodo zu einer Weihnachtsvernissage mit Waldemar Dorias ein. Der Künstler, geboren in São Tomé und Príncipe, schafft Werke, die tief in seiner Herkunft verwurzelt sind, jedoch weit über kulturelle und geografische Grenzen hinausreichen. Seine Zeichnungen sind eine Reise zwischen Kulturen, Erinnerungen und Orten, die unsere Identität prägen. Unter dem Titel Kartografie des Unsichtbaren präsentiert die Galerie Prodo diese aussergewöhnliche Ausstellung, die die verborgenen Verbindungen zwischen Orten, Zeiten und Gefühlen sichtbar macht. Die Vernissage beginnt morgen Freitag um 15 Uhr. (mgt)