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Ausstellung «indigo» eröffnet

  14.04.2026 Kaiseraugst
Die Ausstellung im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst dauert bis zum 14. Juni. Foto: zVg
Die Ausstellung im Kirchgemeindehaus Kaiseraugst dauert bis zum 14. Juni. Foto: zVg

Feierlicher Auftakt mit Musik

Mit einem Gottesdienst und der anschliessenden Vernissage wurde vergangenen Sonntag die Ausstellung «indigo» des Rheinfelder Kunstmalers Viktor Hottinger im reformierten Kirchgemeindehaus Kaiseraugst eröffnet.

Den Besucherinnen und ...

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