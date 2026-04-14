Aussensaison beginnt mit Feuerwerk

Fabienne Hoenke mit dabei an den World Relays

Der Schweizerische Leichtathletikverband hat die Möhliner Sprinterin Fabienne Hoenke vom LV Fricktal für die World Relays Anfang Mai in Botswana selektioniert.

An diesem internationalen Wettbewerb der weltbesten Staffelteams geht es um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2027. Die Schweiz ist mit drei Staffelteams vertreten (4x100m Frauen und Mixed, 4x400m Frauen) und darf noch auf ein Nachrutschen des 4x400m-Herrenteams hoffen.

Fabienne Hoenke darf mit dem Aufgebot für das 4x100m-Nationalteam gleich zwei Premieren feiern: Einerseits ist es ihre erste Selektion für das Staffelteam in der Elite-Kategorie, andererseits handelt es sich um ihr Debut an Weltmeisterschaften.

Die junge Sprinterin hat sich im letzten Jahr über die 200m in der nationalen Spitze etabliert und unlängst in der Halle den Meistertitel mit neuem U23-Schweizerrekord geholt. Und nun wird sie also die Farben der Schweiz in Gaborone tragen und die einmalige Atmosphäre an einem Grossanlass auf afrikanischem Boden erleben dürfen. (mgt)