Ausprobieren geht über Studieren

  09.09.2025 Rheinfelden
Alfons Paul Kaufmann (Grossrat, von links), Jean Frey (Gemeindeammann Kaiseraugst), Dominik Burkhardt (Stadtrat Rheinfelden), Marion Wegner-Hänggi (Gemeindeammann Wallbach), Jean-Pierre Gallati (Regierungsrat Aargau) bei den Übungen des Eishockeyclubs Rheinfelden.
Sportanlass «Coop Andiamo» in Rheinfelden lädt zum Versuchen ein

Bewegung macht glücklich und fördert die Geselligkeit. Am Sportanlass «Coop Andiamo» ging es am Wochenende darum, den Kindern ungezwungenes Erleben von verschiedenen ...

