Ausnahme-Pianist Hayato Sumino zu Gast

Zum 20. Jubiläum des Solsberg Festivals hat Sol Gabetta einen Künstler der Extraklasse eingeladen: Der Pianist Hayato Sumino, in den sozialen Medien bekannt als «Cateen», begeistert online bereits Millionen mit seiner Klavierkunst.

Erst seit 2024 ist der gebürtige Japaner Hayato Sumino regelmässig in europäischen Konzertsälen zu hören – und sorgt dort für ausverkaufte Abende. Seine Mission: künstlerischer Ausdruck, unabhängig von Genre und Stil. In einem Solo-Rezital am 5. Juli, um 19.30 Uhr, in der Stadtkirche Rheinfelden, hat das Rheinfelder Publikum die Möglichkeit, den Weltstar hautnah zu erleben.

Hayato Sumino ist ein musikalischer Grenzgänger, der klassische Musik kunstvoll mit Jazz, Pop und improvisierten Elementen verbindet – inspiriert vom Puls der Welt: «Jeden Tag sauge ich positive musikalische Vibes auf», so Hayato Sumino. Diese Vielfalt spiegelt sich auch im Programm wider: Neben Meisterwerken aus Bachs Wohltemperiertem Klavier, darunter das Präludium und die Fuge in C-Dur, BWV 870, spielt Hayato Sumino eigene Kompositionen wie seine «Three Nocturnes», angelehnt an Chopin.

Ein besonderer Höhepunkt: eine eigene Bearbeitung des berühmten «Boléro» von Maurice Ravel. (mgt)

Das Solsberg Festival findet vom 26. Juni bis 6. Juli statt. Insgesamt werden elf Konzerte in Olsberg und Rheinfelden gespielt.

Zusätzlich ist ein weiteres Konzert im Schwarzwald zu sehen. Tickets sind online unter solsberg.kulturticket.ch, telefonisch unter 0900 585 887 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

www.solsberg.ch