Wenn in Gansingen über Radsport gesprochen wird, geht es längst nicht mehr nur um regionale Wettkämpfe. «Der VMC Gansingen hat sich mit Herzblut, grossem Engagement und einem ausgeprägten Spitzensport-Mindset auf allen Ebenen zu einem Aushängeschild des Schweizer Radsports entwickelt. Was einst lokal begann, schlägt heute internationale Wellen, getragen von starken Athletinnen und Athleten, einer gezielten Nachwuchsförderung und einem Vereinsgeist, der begeistert», tönt es seitens Vereinsvorstand stolz. Die eindrückliche Entwicklung spiegelte sich auch an der 108. Generalversammlung wider. Zahlreiche Mitglieder nahmen an der GV teil, die ganz im Zeichen eines erfolgreichen Vereinsjahres, sportlicher Höhepunkte und wichtiger personeller Entscheide stand. Da es sich um ein Wahljahr handelte, führte Wahlobmann Rolf Hollinger durch die Vorstandswahlen. Bestätigt im Vorstand wurden Ivan Boutellier, Anita Oeschger – neu Vizepräsidentin – und Jasmin Boutellier. Neu in den Vorstand gewählt wurden Bruno Zimmermann als Sportpräsident sowie Vanesa Muino, die das Amt der Kassierin übernimmt.

In seinem positiven Jahresbericht erwähnte der Präsident die erfreuliche Entwicklung im sportlichen Bereich. Die Radsporttage im Herbst erwiesen sich als voller Erfolg. Ein weiteres Highlight war die Velotour mit der legendären Planche des Belles Filles, die den Teilnehmenden ein echtes Tour-de-France-Feeling bot. Im Sportbericht durfte der VMC Gansingen auf zahlreiche starke Leistungen zurückblicken. Der Verein freut sich über aktive, engagierte Rennfahrerinnen und Rennfahrer sowie über eine hervorragend funktionierende Nachwuchsarbeit. Die Radsportschule Sulz-Gansingen erzielte starke Einzelergebnisse, wofür dem gesamten Leiterteam ein grosses Dankeschön ausgesprochen wurde. Auch die Einzelleistungen der Athleten sorgten für besondere Anerkennung. Saybien Zumsteg (U17) überzeugte trotz verletzungsbedingter Rückschläge mit starken Resultaten in der zweiten Saisonhälfte und sammelte wertvolle Erfahrungen. Levin Hüsler (U17) blickt auf eine herausragende Saison zurück: Einsätze in der Nationalmannschaft, ein Sieg beim Kriterium in Mauren, zwölf weitere Podestplätze sowie der Gesamtsieg der Swiss Road Series unterstreichen seine starke Entwicklung. Max Priemer (U19) zeigte vor allem auf der Bahn seine Klasse. Mit Starts an Europaund Weltmeisterschaften, dem Sieg am Prolog der Tour de Léman sowie einem neuen Schweizer Rekord im Teamzeitfahren auf der Bahn setzte er nationale und internationale Ausrufezeichen. Im kommenden Jahr geht er seinen Weg im Elite-Team Q36.5 weiter. Nicola Zumsteg startete nach abgeschlossener Maurerlehre erfolgreich durch, gewann mehrere Rennen, nahm an der prestigeträchtigen Tour de l’Avenir teil und vertrat die Schweiz an der Europameisterschaft. Die Krönung seiner Saison folgte mit dem Profivertrag beim italienischen Team Biesse Carrera.

Vereinsjahr 2026

Im Herbst werden die traditionellen Radsporttage Gansingen unter der Leitung von OK-Präsident Emanuel Hüsler erneut zum sportlichen Höhepunkt. Auf dem Programm stehen unter anderem das Bergzeitfahren des Fricktaler Cups sowie Rundstreckenrennen in allen Kategorien – von den Schüler- und Nachwuchsklassen bis hin zu U23- und Amateur-Elite-Rennen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch dem Frauenrennen am Samstagnachmittag. Am Sonntag folgen die Schülerkategorien sowie am Nachmittag das traditionelle Endfahren des VMC Gansingen.

Ehrungen

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Carlos Muino, Regina Schleiss, Dario Stäuble und Patrick Tännler ausgezeichnet. Auf 25 Jahre VMC Gansingen blicken Patrick Hüsler, Gilbert Obrist, Simon Boutellier und Anita Oeschger zurück. Eine besondere Ehrung erhielt Sepp Jappert für beeindruckende 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Ein grosser Dank ging zudem an Patrick Tännler und Lukas Rohner für 15 Jahre engagierte Vorstandstätigkeit. (mgt)

Der VMC Gansingen hat am aktuellen AEW-Energiebatzen ein Projekt zu Gunsten des Nachwuchses lanciert. Wer den Verein mit seiner Stimme (kostenlos) unterstützen will, findet weitere Infos auf www.aew-energiebatzen.ch