Ausgiebige Diskussionen an der Info-Veranstaltung

An einer gut besuchten Informationsveranstaltung orientierte der Zuzger Gemeinderat zu den Traktanden der nächsten Gemeindeversammlung. Die Diskussion dazu wurde rege und ausgiebig genutzt.

Hans Zemp

Der Gemeinderat Zuzgen hat die nächste Gemeindeversammlung mit vierzehn Traktanden befrachtet. Einige davon wurden den zahlreich aufmarschierten Besuchenden an der dazu angesetzten Orientierungsversammlung näher erläutert. Gestellte Fragen der Besucherinnen und Besucher zeigten deutlich, bei welchen Geschäften der Schuh mehr und bei welchen er weniger drückt.

Am alten Feuerwehrmagazin sollen verschiedene Ergänzungen ein- und aufgebaut werden. Eine Vorstudie dazu soll für 28 000 Franken die Erweiterungsabsichten näher darlegen. Im bestehenden Gebäude will man mit dem Neubau eines Büros, einer Umkleidekabine und Garderobe für die Hauswarte Räumlichkeiten erstellen. Ferner denkt man an eine Aussentoilette im Anbau. Im Obergeschoss will man einen grossen Mehrzweckraum aufbauen. Angedacht ist, dass darin Musik-, Theater- und Tanzproben eingebettet werden können. Aber auch Guggenproben und Raum für Tagesstrukturen sind eingeplant. Die Dorfvereine und die Hauswarte sollen so benötigten Raum erhalten. Zum Vorhaben wurde sehr wenig diskutiert.

Das Wasser wird in Zuzgen teurer

Der Gemeinderat plant, in den nächsten Jahren die Wasseranlagen wieder auf einen guten Stand zu bringen. Die Schäden haben sich in jüngerer Zeit gehäuft und liegen bei der vierzehn Kilometer langen Leitung bei 0,34 Schäden pro Leitungskilometer. In die ganze Anlage, sie besitzt einen Wert von 18 Millionen Franken, sollen bis im Jahr 2039 voraussichtlich 8,6 Millionen Franken investiert werden. Dazu beantragt der Gemeinderat eine Anpassung der Grundgebühr, der Wasserzinsen, der Verbrauchsgebühren bei Nutztierhaltung und von verschiedenen weiteren Gebühren. Die Wasserkasse hat heute 780 000 Franken Schulden. Vor allem die Erhöhung der Grundgebühr führte zu einigen Voten. Es scheint aber, dass der neue Wasserzins von drei Franken pro Kubikmeter und 1,80 Franken für die gleiche Menge bei Nutztierhaltung den Segen erhalten wird. Momentan sucht Zeiningen Wasser. Weil Zuzgen eigentlich genug Wasser hat, dies auch in Trockenperioden, verhandelt man über einen allfälligen Verkauf an die Nachbargemeinde. Grundlegende Abneigung war aus der Versammlung nicht zu vernehmen. Gewisse Vorbehalte aber schon.

Erschliessung Untere Rausmatt

In seinen Ausführungen legte Gemeindeammann Daniel Hollinger die Entwicklung der Bau- und Nutzungsplanungen in Zuzgen dar. Seit 1972 wurden bereits vierzehn Hektaren ausgezont. Im Abtauschverfahren konnten in der Rausmatt 50 Aren neu eingezont werden. Die angedachte Erschliessungsart dieser Parzelle löste an der letzten Gemeindeversammlung eine erfolgreiche Rückweisung des beantragten Nachtragskredites von 38 000 Franken für die Weiterführung der Arbeiten aus. Man wünschte damals die Prüfung weiterer Möglichkeiten. Ein «offenes Fliessgewässer entlang der Rausstrasse» schaffte neue Voraussetzungen. Der Gemeinderat beantragt der kommenden Gemeindeversammlung den Zusatzkredit von Franken 38 000 nochmals.

Die grosse Mehrheit der Anwesenden konnte sich für die Wiederholung des Kreditbegehrens gar nicht erwärmen. Wird der Zusatzkredit diesmal abgelehnt, wird eine Erschliessung der Unteren Rausmatt schwierig.

Weitere Wortbegehren fielen zur geplanten Erschliessung der Bummerten. Der Verpf lichtungskredit dafür liegt bei 1,72 Millionen Franken. Auch hier wird die Notwendigkeit verschiedentlich angezweifelt.