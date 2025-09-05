AUSFLUG DES FTV OESCHGEN

Am 30. August begaben sich zehn Frauen des Frauenturnvereins Oeschgen auf einen Tagesausflug. Ziel war die eindrucksvolle Areuse-Schlucht im Kanton Neuenburg. Zwischen tosenden Wasserfällen, engen Felsdurchgängen und moosbedeckten Steinen bot die Natur ein eindrückliches ...

Am 30. August begaben sich zehn Frauen des Frauenturnvereins Oeschgen auf einen Tagesausflug. Ziel war die eindrucksvolle Areuse-Schlucht im Kanton Neuenburg. Zwischen tosenden Wasserfällen, engen Felsdurchgängen und moosbedeckten Steinen bot die Natur ein eindrückliches Schauspiel. Nach der Wanderung genossen die Turnerinnen eine geführte Besichtigung im historischen Schloss Neuchâtel. Ein gemeinsames Nachtessen rundete den Tag ab. (mgt)