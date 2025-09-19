AUSFLUG DER OESCHGER SENIOREN ZUM MARBACHEGG

«Das Leben ist zu kurz, um schlechte Meringues zu essen.» Also muss man sie geniessen, wo es richtig gut ist: zum Beispiel auf dem Marbachegg. Dorthin führte die Seniorenreise von Gemeinde und Pfarrei Oeschgen. Die Reise verschaffte gleich mehrere «Gipfel-Erlebnisse»: ...

