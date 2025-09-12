AUSFLUG DER KOCHGRUPPE DES ÖKUMENISCHEN MITTAGSTISCHS FRICK

Einmal im Jahr wird die ökumenische Kochgruppe für ihr Engagement verwöhnt. Mitte August war es soweit. Mit dem Postauto ging es nach Aarau, dort erlebte die Gruppe eine interessante Stadtführung und liess sich kulinarisch verwöhnen. Das erste Bundeshaus, Bilder des ...

Einmal im Jahr wird die ökumenische Kochgruppe für ihr Engagement verwöhnt. Mitte August war es soweit. Mit dem Postauto ging es nach Aarau, dort erlebte die Gruppe eine interessante Stadtführung und liess sich kulinarisch verwöhnen. Das erste Bundeshaus, Bilder des Aargauer Künstlers Felix Hoffmann, die den Maienzug und die Bachfischet darstellen, das Stadttor, die Wohnung des Henkers, der Flösser der Kettenbrücke … Die Kochgruppe braucht personelle Unterstützung. Interessierte haben die Möglichkeit, unverbindlich und ohne Verpflichtung an einem Schnuppertag teilzunehmen. Auskunft erhaltet ihr bei; Ute Baldinger, Ref. Kirche Frick. (mgt)