AUSFLUG DER ERSTKOMMUNIONKINDER VON FRICK UND GIPF-OBERFRICK

Eine aufgeweckte Schar von 18 Kindern traf sich vergangenen Samstag am Bahnhof in Frick, um zur Verenaschlucht nach Solothurn zu reisen. In der Einsiedelei lernten die Kinder das spannende und bewegte Leben der heiligen Verena kennen. Sie staunten darüber, dass auch noch nach so vielen Jahren die Einsiedelei bewohnt ist. Am Grillplatz ausserhalb der Schlucht gab es dann am Feuer das Mittagessen. Nach einer Pause ging es wieder zurück in die Schlucht, wo Wasser und Höhle zum Verweilen einluden. Gut gelaunt kamen alle durstig am späten Nachmittag wieder in Frick an. (mgt)