Ausblick 2026

Niklaus Leemann

Wer die Zukunft zuverlässig vorhersagen kann, sollte wohl weniger Kolumnen schreiben und mehr Lotto spielen. Für alle anderen lohnt der Blick auf die wirtschaftliche Grosswetterlage: Zwar ist nicht jede Böe vorhersehbar, aber die Windrichtung schon. Drei Themen werden 2026 prägen.

Erstens die Digitalisierung. Dänemark geht mutig voran und stellt die Briefpost im kommenden Jahr komplett ein: Wo kaum noch Briefe unterwegs sind, wird der einzelne Brief zum teuren Luxus. Das ist nüchtern gerechnet – und ein Hinweis, wie schnell Gewohnheiten kippen. Auch das Fricktal wird 2026 digitaler. Viele Firmen werden künstliche Intelligenz nicht mehr als Spielerei testen, sondern als Werkzeug einsetzen – von der Offerte bis zur Einsatzplanung. Die grosse Revolution kommt nicht mit Fanfaren, sondern Schritt für Schritt und wird rasch zur neuen Normalität.

Zweitens verschiebt sich die Weltwirtschaft weiter Richtung Asien. Indien wird zur viertgrössten Volkswirtschaft, China bleibt in vielen Industrien Taktgeber. Gleichzeitig werden Handel und Lieferketten launischer: Zölle, Nachweise, neue Regeln. Für eine Exportregion wie das Fricktal wird diese Unsicherheit teuer. Die Chance: Gerade in unruhigen Zeiten zählen Qualität und Verlässlichkeit – und das ist ein Fricktaler Standortvorteil, den die Konkurrenz nicht so schnell kopieren kann.

Drittens geraten öffentliche Haushalte noch weiter unter Druck. Bildung, Infrastruktur, Verteidigung, Klima, Gesundheit, Renten: alles wichtig, alles teuer. So wird auch die Eidgenossenschaft im kommenden Jahr ein Defizit einfahren – und reiht sich in die Liga vieler westlichen Schuldenstaaten ein, die zügellos das Geld ihrer Kinder und Enkel ausgeben. Gerade hier zeigt sich, wer Verantwortung trägt: Nicht alles gleichzeitig versprechen, sondern klug Prioritäten setzen. Gute Entscheide zahlen auf morgen ein, schlechte kleben am Gestern.

Bei diesem Wetter hilft die alte Erkenntnis: Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Es guets Neus!

In der Kolumne «Die Wirtschaft sind wir» beschreibt der Ökonom und Unternehmensberater Niklaus Leemann, wie die Wirtschaft fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres Lebens ist.