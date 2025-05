Ausbau des ÖV-Angebots im Fricktal

Fahrplanwechsel bei Bahn und Bus am 14. Dezember 2025

Mit dem Fahrplan 2026 wird das ÖV-Angebot im Fricktal, im Wynen- und Suhrental sowie auf der Bremgarten-Dietikon-Bahn stark ausgebaut. In weiteren Regionen finden punktuelle Angebotsanpassungen statt.

Die Züge des IR36 Basel– Frick–Zürich HB (–Zürich Flughafen) halten neu zusätzlich in Möhlin und Stein-Säckingen. Möhlin und Stein erhalten somit – durch Überlagerung mit der S1 – einen ungefähren 15-Minuten-Takt nach Basel und Direktzüge nach Zürich und an den Flughafen Zürich. Dank Taktverdichtungen auf verschiedenen Buslinien können auch die umliegenden Gebiete vom verbesserten Zugsangebot an den Bahnhöfen Möhlin und Stein-Säckingen profitieren. Insbesondere das Möhlintal, das Sisslerfeld und die neue Kantonsschule in Stein profitieren von besseren Anschlussverbindungen.

Der Fahrplan der Meterspurbahnen im Wynen- und Suhrental (S14) sowie der Bremgarten-Dietikon-Bahn (S17) wird am Abend und am Sonntagnachmittag zum 15-Minuten-Takt verdichtet und somit an den Angebotsstandard des restlichen Tages angeglichen. In Aarau werden somit Umsteigeverbindungen von der S14 in Richtung Westen und in Richtung Baden deutlich attraktiver. Mit verschiedenen weiteren Optimierungen des Fahrplans wird der Takt punktuell verdichtet und die Pünktlichkeit verbessert.

Baustellen auf dem Schienennetz

Neben diversen Unterhaltsarbeiten im Schienennetz, die zu temporären Fahrplananpassungen, Ausfällen, Umleitungen sowie Bahnersatz führen können, sind grössere Umbauten im Raum Lenzburg, Limmattal, Muri und Suhr geplant, die im Jahr 2026 zu grösseren Einschränkungen führen. Die SBB baut den Bahnhof Lenzburg in den Jahren 2024 bis 2031 umfangreich aus. In Kombination mit weiteren Baustellen im Raum Othmarsingen und im Limmattal führt dies auch im Jahr 2026 zwischen Aarau und Zürich an diversen Wochenenden und Nächten zu Streckensperrungen und Fahrplanänderungen. Die Sanierung der Strassenunterführung in Muri führt im Freiamt zu diversen Fahrplananpassungen und Einschränkungen. Der Umbau des Bahnhofs Suhr führt in Kombination mit Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten auf der Strecke Lenzburg–Zofingen zu diversen Einschränkungen und Phasen mit Bahnersatzverkehren. (nfz)

Eingaben aus der Bevölkerung zu den Fahrplanentwürfen können übers Internet erfasst werden.Die Eingaben gelangen direkt an die Abteilung Verkehr des Kantons Aargau:

www.oev-info.ch/fahrplan-entwurf