Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aus Stoff entsteht Stärke

  21.07.2026 Möhlin
Konzentriertes Arbeiten an der Nähmaschine.
Konzentriertes Arbeiten an der Nähmaschine.

Nähkurse im Jugendhaus

Am «FerienSpass» wurde das Jugendhaus «Jam!» in Möhlin von einem konzentrierten Klackern und Surren erfüllt.

Insgesamt 24 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren nahmen an den drei Nähkursen teil und fertigten unter ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote