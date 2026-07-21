Aus Stoff entsteht Stärke

Insgesamt 24 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren nahmen an den drei Nähkursen teil und fertigten unter ...

Nähkurse im Jugendhaus

Am «FerienSpass» wurde das Jugendhaus «Jam!» in Möhlin von einem konzentrierten Klackern und Surren erfüllt.

Insgesamt 24 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren nahmen an den drei Nähkursen teil und fertigten unter fachlicher Anleitung kreative Werkstücke mit praktischem Nutzen. Bunte Stoffe, Reissverschlüsse und unterschiedliche Materialien boten vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen zu entwickeln und handwerklich umzusetzen.

Vom ersten Zuschnitt bis zum fertigen Produkt

Das Angebot knüpft an zentrale Prinzipien der Offenen Jugendarbeit an: Kinder erhalten einen geschützten Raum, in dem sie Neues ausprobieren, eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung für ihren Arbeitsprozess übernehmen können. Beim Nähen erleben sie Selbstwirksamkeit – vom ersten Zuschnitt bis zum fertigen Produkt. Gleichzeitig stärken sie Ausdauer, Feinmotorik und Problemlösefähigkeit, denn jeder Arbeitsschritt verlangt Konzentration, Genauigkeit und gemeinsames Reflektieren. Das sichtbare Erfolgserlebnis am Ende – ein selbst genähtes Werkstück – wirkt spürbar erfüllend und fördert Stolz, Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Projekt zeigt exemplarisch, wie der «FerienSpass» und seine Projektpartner – darunter die Offene Jugendarbeit Möhlin – kreative Lernräume schaffen, in denen Kinder soziale Kompetenzen erweitern, neue Interessen entdecken und positive Erfahrungen mit handwerklichem Tun sammeln.

(mgt)