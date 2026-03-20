Aus Sicherheitsgründen gesperrt

Hangrutsch zwischen Ittenthal und Sulz

Der Kaister Ortsteil Ittenthal wird durch eine Waldstrasse mit dem Laufenburger Ortsteil Sulz verbunden. Aktuell ist die Strasse gesperrt. Sie ist auf einer Länge von 20 Metern in Bewegung. Nicht das erste Mal, schreibt die Gemeinde Kaisten in der «Dorfzytig». Damit die Strasse nicht abrutscht, wurden unterhalb von ihr rund zehn Holzstämme vertikal in den Boden gerammt und mit querlaufenden Stämmen verbunden. Nach den starken Niederschlägen im Juni 2024 ist das Gelände talseitig erneut in Rutschen geraten. Das wiederum führte zu einer teilweisen Freilegung der Stämme. Sie beginnen zu faulen.

Bei einer Begehung mit Fachfirmen wurden bauliche Massnahmen besprochen. Zur Ausführung kommen soll eine Lösung der Firma Ribbert AG. Sie hat ein System entwickelt, welches sich insbesondere für schwer zugängliches, steiles Gelände eignet und platzsparend realisiert werden kann. Die Kosten dafür liegen nach Stand heute bei 100 000 Franken.

«Das Baubewilligungsverfahren läuft noch. Die öffentliche Auflage endet am 31. März. Der Kanton hat jedoch dem Bauvorhaben bereits seine Zustimmung erteilt», erklärt Gemeindeschreiber Manuel Corpataux auf Anfrage. Er führt weiter aus, dass unter Vorbehalt des Baugesuchverfahrens (Einwendungen) mit den Bauarbeiten zirka gegen Ende April begonnen werden soll. Die Bauzeit dürfte in etwa zwei bis drei Wochen dauern. Im Anschluss kann die Strasse wieder geöffnet werden. (sh)