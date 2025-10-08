Immobilien
Aus Äpfeln wird feiner Süssmost

  08.10.2025 Fokus
Die Äpfel rutschen in die Verarbeitung.
Dem Helliker André Abt beim Mosten über die Schulter geschaut

Herbst ist auch die Zeit der Süssmost-Herstellung. Der aus den Äpfeln gewonnene Saft wird in Flaschen oder Bags abgefüllt. Für einen guten Most muss auch die Qualität des Obstes stimmen. ...

