Aus Fahrzeug geschleudert

Schwerer Unfall bei Fahrt über Sonnenberg

Am Sonntagabend geriet ein PW-Lenker neben die Fahrbahn und prallte mit seinem Fahrzeug heftig gegen einen Baum. Dadurch wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht.

So kam es dazu

Kurz nach 22 Uhr war der 23-Jährige aus der Region mit zwei Mitfahrenden auf der Maispracherstrasse von Maisprach kommend in Richtung Möhlin unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug neben die Fahrbahn und kollidierte seitlich heftig mit einem Baum. Dabei wurden die Fahrertür sowie Teile der hinteren linken Tür abgerissen. Anschliessend dürfte das Fahrzeug weiter geschleudert worden sein, bis es schlussendlich neben der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Durch den heftigen seitlichen Aufprall wurde der 23-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt auf dem Waldboden liegen. Der 20-jährige Beifahrer und die 20-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt. Alle drei Personen mussten mit mehreren Rettungswagen in ein Spital transportiert werden.

Mutmasslich ohne gültigen Fahrausweis

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Es entstand Totalschaden. Auch ein Baum wurde durch den Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet. In der Nacht rückten Spezialisten der Unfallgruppe aus, um Spuren zu sichern und die Unfallstelle zu dokumentieren.

Gemäss dem vorhandenen Spurenbild dürfte der Fahrzeuglenker, der mutmasslich keinen gültigen Führerausweis besitzt, die abfallende Strasse mit zu hoher Geschwindigkeit befahren haben. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet neben die Fahrbahn. Da der Fahrer höchst wahrscheinlich keinen Sicherheitsgurt trug, schleuderte es ihn aus dem Fahrzeug. Der betroffene Strassenabschnitt war mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt. (mgt/nfz)