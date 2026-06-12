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Aus der Vogelperspektive

  12.06.2026 Rheinfelden
Drei Generationen: Remo Vogel (links) mit seinen Kindern Estelle und Lionel, Anita und Ruedi Vogel. Foto: Janine Tschopp
Drei Generationen: Remo Vogel (links) mit seinen Kindern Estelle und Lionel, Anita und Ruedi Vogel. Foto: Janine Tschopp

Vogel Architekten feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum

Schon als kleiner Bub hat Remo Vogel gerne Häuser gezeichnet und kannte seinen Berufswunsch bereits sehr gut. Vor zehn Jahren übernahm er das Architekturbüro seiner Eltern. Am Mittwochabend feierte das Familienunternehmen sein 50-jähriges ...

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