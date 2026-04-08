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Aus der Tiefe heraus wächst es nach oben

  08.04.2026 Laufenburg
In der riesigen Baugrube wurde die erste Bodenplatte betoniert. Foto: zVg
In der riesigen Baugrube wurde die erste Bodenplatte betoniert. Foto: zVg

Mit 27 Metern ist die Endtiefe beim geplanten Technologiezentrum Laufenburg (TZL) erreicht. In 54 Etappen werden die 1,4 Meter dicken Bodenplatten betoniert.

Susanne Hörth

Gigantisch, Megabau, weltweit grösster Batteriespeicher, Milliarden-Investition: Das ...

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