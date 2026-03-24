Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aus dem Tritt, aber sehr überzeugend

  24.03.2026 Rheinfelden
Die hochstehenden Jahreskonzerte des 68-köpfigen Orchesters der Stadtmusik Rheinfelden begeisterten das Publikum im Kurbrunnensaal. Foto: Janine Tschopp
Die hochstehenden Jahreskonzerte des 68-köpfigen Orchesters der Stadtmusik Rheinfelden begeisterten das Publikum im Kurbrunnensaal. Foto: Janine Tschopp

Jahreskonzerte der Stadtmusik Rheinfelden unter dem Motto «Offbeat»

Am Freitagabend und am Sonntagnachmittag spielte die Stadtmusik Rheinfelden ihre Jahreskonzerte im Kurbrunnensaal. Dem Publikum hat’s sehr gut gefallen.

Janine Tschopp

Aufs und Abs, Sturm ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote