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«Aus dem Leben erzählt» mit Gabriel Kramer

  23.04.2026 Sulz
Angeregte Gespräche zwischen Gabriel Kramer und dem Publikum. Foto: Peter Schütz
Angeregte Gespräche zwischen Gabriel Kramer und dem Publikum. Foto: Peter Schütz

Ein gelungener Abend in der Kulturwerkstadt Sulz, der Lust auf mehr machte

Gabriel Kramer war am Dienstagabend zu Gast in der Kulturwerkstadt Sulz, wo er in der Veranstaltungsreihe «Aus dem Leben erzählt» eben dies tat: aus seinem Leben zu erzählen, mit allen ...

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