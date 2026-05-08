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Aus dem Herzen singen

  08.05.2026 Fricktal
Der letzte Schliff vor dem Konzert: Dirigent Arthur Buck bereitet die Sängerinnen und Sänger auf ihren grossen Auftritt vor. Foto: Janine Tschopp
Der letzte Schliff vor dem Konzert: Dirigent Arthur Buck bereitet die Sängerinnen und Sänger auf ihren grossen Auftritt vor. Foto: Janine Tschopp

«Freaktal Singers» bereiten sich auf Konzert vor

Seit 2008 sind die «Freaktal Singers» als Projektchor unterwegs. Die nächsten Konzerte stehen am kommenden Wochenende in Rheinfelden und Seon auf dem Programm.

Janine Tschopp

«Es muss ihnen ...

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