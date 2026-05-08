Aus dem Herzen singen

Seit 2008 sind die «Freaktal Singers» als Projektchor unterwegs. Die nächsten Konzerte stehen am kommenden Wochenende in Rheinfelden und Seon auf dem Programm.

«Freaktal Singers» bereiten sich auf Konzert vor

Seit 2008 sind die «Freaktal Singers» als Projektchor unterwegs. Die nächsten Konzerte stehen am kommenden Wochenende in Rheinfelden und Seon auf dem Programm.

Janine Tschopp

«Es muss ihnen gefallen, dann singen sie aus dem Herzen», spricht Arthur Buck über «seine» Sängerinnen und Sänger. Anlässlich des Fricktalischen Gesangsfest 2008 in Wittnau sind die «Freaktal Singers» aus der Taufe gehoben worden. Der Dirigent und einige Sängerinnen und Sänger sind seit Anfang beim Projektchor dabei. Gewisse Singfreudige machen auch nur projektweise mit, so dass die Anzahl Mitglieder von 20 bis 30 Personen variiert.

Erfolge gefeiert

In den letzten Jahren hat der Projektchor auch Erfolge gefeiert, wie beispielsweise Ende Mai 2025, als die «Freaktal Singers» am Aargauischen Gesangsfest in Sins die Bestnote 6 holten. «Von nichts kommt nichts», gilt auch hier, denn die Sängerinnen und Sänger bereiten sich jeweils intensiv auf ihre Konzerte und Projekte vor. Geübt wird von Januar bis Mai für das Projekt in der ersten Jahreshälfte sowie von September bis Dezember für die Konzerte in der Adventszeit. «Pro Konzert führen wir 16 Proben und vier Workshops durch», erklärt Arthur Buck.

Die NFZ durfte an einer Probe für das kommende Konzert dabei sein. Nach verschiedenen Entspannungs- und Einsingübungen folgte das Lied «Dona Nobis Pacem» zum «Aufwärmen». Schliesslich wurde am Konzertprogramm gefeilt. Vom jamaikanischen «Banana Boat» über «Hit The Road, Jack», das emotionale Gabalier-Lied «Amoi Seg Ma Uns Wieder» bis hin zum beliebten rätoromanischen Stück «La sera speril lag» war alles dabei. Gut spürbar waren die Gefühle und die Energie, welche bei den einzelnen Chormitgliedern während des Probens frei wurden.

Viele Stilrichtungen

Ob volkstümlich, Jazz, Swing, Blues, Pop oder Gospel: Das Singen muss aus dem Herzen kommen. «Wir sind nicht an einer Beerdigung», sagte A rthur Buck einmal während der Probe zu seinen Sängerinnen und Sängern und ermunterte sie, mit dem Takt mitzugehen und zu lächeln. «Bei diesem Lied müsst ihr swingen, nicht singen», sagte er, als er mit seinem Chor am «St. Louis Blues» feilte.

Egal, welche Stilrichtung: Der Anspruch der Sängerinnen und Sänger ist immer, sich vollkommen auf das jeweilige Lied einzulassen. Bei den Konzerten am kommenden Wochenende wird sich das Publikum durch die schönen Stimmen aus dem Fricktal in ganz verschiedene Welten entführen lassen können.

Unter dem Motto «Feel The Rhythm» präsentieren die «Freaktal Singers» ihre Konzerte am 8. Mai im Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden sowie am 9. Mai im Konzertlokal «Konservi» in Seon. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr. Tickets unter freaktal-singers.ch oder an der Abendkasse.

Sängerinnen und Sänger gesucht

Der Projektchor «Freaktal Singers» sucht Verstärkung in allen Stimmlagen. Singfreudige Männer und Frauen, auch ohne Vorkenntnisse, sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Geprobt wird in den Monaten vor den Konzerten jeweils dienstags, von 19.30 bis 22 Uhr in der Aula des Schulhauses Ebnet in Frick.