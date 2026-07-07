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AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH

  07.07.2026 Mumpf, Schupfart
AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH Pro Senectute «Ü60 Fit&Gym» Mumpf Wurstsalat und anderen feinen Salaund Schupfart: Traditionsgemäss traf ten, welche von den Teilnehmerinnen man sich vor der Sommerpause zum und Teilnehmern mitgebracht wurgemütlichen Beisammensein. Aufden. Natürlich durfte auch das Dessert grund der Waldbrandgefahr gab es
AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH Pro Senectute «Ü60 Fit&Gym» Mumpf Wurstsalat und anderen feinen Salaund Schupfart: Traditionsgemäss traf ten, welche von den Teilnehmerinnen man sich vor der Sommerpause zum und Teilnehmern mitgebracht wurgemütlichen Beisammensein. Aufden. Natürlich durfte auch das Dessert grund der Waldbrandgefahr gab es

Pro Senectute «Ü60 Fit&Gym» Mumpf und Schupfart: Traditionsgemäss traf man sich vor der Sommerpause zum gemütlichen Beisammensein. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat und anderen ...

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