AUS DEM GRILLPLAUSCH WURDE EIN SALATPLAUSCH

Pro Senectute «Ü60 Fit&Gym» Mumpf und Schupfart: Traditionsgemäss traf man sich vor der Sommerpause zum gemütlichen Beisammensein. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat und anderen ...

Pro Senectute «Ü60 Fit&Gym» Mumpf und Schupfart: Traditionsgemäss traf man sich vor der Sommerpause zum gemütlichen Beisammensein. Aufgrund der Waldbrandgefahr gab es anstelle von Grillwürsten ein feines Salatbuffet mit Wurstkäsesalat, Wurstsalat und anderen feinen Salaten, welche von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebracht wurden. Natürlich durfte auch das Dessert nicht fehlen. In froher Runde genossen alle ein paar gesellige Stunden. (mgt) Foto: zVg