Aurora kam zuerst

Um 02.43 Uhr in der Neujahrsnacht kam am Kantonsspital Aarau in der Frauenklinik das erste Aargauer Baby des Jahres 2026 zur Welt. Die kleine Aurora ist 2760 Gramm schwer und 49 cm lang. Sie hat sich Zeit gelassen und kam 12 Tage nach dem errechneten Geburtstermin zur Welt. In der Neujahrsnacht folgten am KSA um 02.45 Uhr und um 02.55 Uhr das zweite und das dritte Baby des Jahres 2026. (mgt/nfz)