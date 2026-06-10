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Aufwertung der Dorfmitte teurer als geplant

  10.06.2026 Gipf-Oberfrick
Der neugestaltete Gemeindenplatz. Foto: Susanne Hörth
Der neugestaltete Gemeindenplatz. Foto: Susanne Hörth

Die Massnahmen schlagen mit 20 Prozent Mehrkosten zu Buche

In Gipf-Oberfrick wurden der Gemeindenplatz mit Umgebung sowie der Kirchenaufgang neu gestaltet. Nun liegt die Kreditabrechnung zur Beschlussfassung vor. Unerfreuliche Überraschungen während der Bauarbeiten sorgten für eine ...

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