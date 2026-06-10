Aufwertung der Dorfmitte teurer als geplant

In Gipf-Oberfrick wurden der Gemeindenplatz mit Umgebung sowie der Kirchenaufgang neu gestaltet. Nun liegt die Kreditabrechnung zur Beschlussfassung vor. Unerfreuliche Überraschungen während der Bauarbeiten sorgten für eine ...

Die Massnahmen schlagen mit 20 Prozent Mehrkosten zu Buche

In Gipf-Oberfrick wurden der Gemeindenplatz mit Umgebung sowie der Kirchenaufgang neu gestaltet. Nun liegt die Kreditabrechnung zur Beschlussfassung vor. Unerfreuliche Überraschungen während der Bauarbeiten sorgten für eine deutliche Kostenüberschreitung.

Susanne Hörth

Am Chriesifäscht 2025 fand mit vielen Besucherinnen und Besuchern die Einweihung der Erneuerung des Gemeindenplatzes statt. Er bildet den Hauptbestandteil der umfassenden Massnahmen zur Aufwertung der Dorfmitte. Dafür genehmigte die Gemeindeversammlung Mitte 2021 300 000 Franken, die Kirchgemeindeversammlung weitere 100 000 Franken. Die Bevölkerung war damals darüber informiert worden, dass noch kein ausgearbeitetes Projekt vorlag.

Später zeigte sich, dass die bewilligten Gelder nicht ausreichten – unter anderem für den Gemeindenplatz, den neuen Kirchenaufgang und die behindertengerechte Rampe zur Kirche. Die Gemeindeversammlung bewilligte daraufhin zusätzliche 130 000 Franken, die Kirchgemeindeversammlung weitere 40 000 Franken. Damit belief sich der Gesamtkredit auf 570 000 Franken.

Aus den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom kommenden Freitag geht hervor, dass auch dieser Betrag nicht genügte. Die nun zur Beschlussfassung vorliegende Kreditabrechnung weist eine Überschreitung von 111 803 Franken aus. Die Kirchgemeinde leistet daran einen zusätzlichen Beitrag von 20 000 Franken.

Mehrkosten entstanden laut Gemeinde-Botschaft vor allem beim Gemeindenplatz mit Brunnen sowie beim Kirchenaufgang und der behindertengerechten Rampe. Während der Bauarbeiten kamen marode Leitungen und weitere unerfreuliche Überraschungen beim Abbruch der Betonmauern zum Vorschein. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Mehrkosten von rund 92 000 Franken erheblich sind. Gleichzeitig zeigt er sich überzeugt, dass die umgesetzten Massnahmen eine echte Aufwertung darstellen. «Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv», heisst es dazu.

Mehrkosten auch beim Enzbergstich

Der Gemeindeversammlung wird zudem die Kreditabrechnung über die Sanierung des Enzbergstichs zur Genehmigung vorgelegt. Bei dieser Strassensanierung wurde der bewilligte Kredit von 640 000 Franken um 51 000 Franken überschritten. Gründe dafür sind unter anderem eine provisorische Zufahrt für die Anstösser sowie zusätzliche Massnahmen im Unterbaubereich.

Weiter hat die Versammlung am Freitagabend über das neue Gebührenreglement der Bau- und Nutzungsordnung abzustimmen.