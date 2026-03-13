Aufstieg perfekt: Rheinfelderinnen schreiben Vereinsgeschichte

Die erste Damenmannschaft des Volleyballclubs Rheinfelden hat Vereinsgeschichte geschrieben: Mit einer überzeugenden Saisonleistung sicherte sich das Team frühzeitig den Aufstieg in die 2. Liga. Bereits drei Spiele vor Saisonende stand fest, dass die Rheinfelderinnen an der ...

Der Erfolg ist das Resultat einer kontinuierlichen Entw ick lung. In der vorletzten Saison gelang der Man nschaft nach mehreren Jahren in der 3. Liga Classic bereits der Aufstieg in die 3. Liga Pro. Dort konnte sich das Team schnell behaupten: In der Saison 2024 /2025 belegte Rheinfelden als Aufsteigerteam überraschendden zweiten Schlussrang und qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele an der Finalissima in Zofingen. Der Sprung in die 2. Liga blieb damals jedoch noch aus.

Saisonziel erreicht

Durch diese Erfahrungen startete die Mannschaft in die Saison 2025/2026 mit einem klaren Ziel: Aufstieg. Zu Beginn stand zunächst die Teamfindung im Vordergrund, da es einige Neuzugänge gab. In Testspielen, Vorbereitungsturnieren und auch bei gemeinsamen Essen wurde am Zusammenspiel und am Teamgeist gearbeitet.

Der Saisonstart gelang dem Team souverän. In der Vorrunde blieb Rheinfelden ohne Niederlage und setzte sich früh an die Tabellenspitze. In der Rückrunde galt es, die Konzentration zu halten – besonders in den Spielen gegen die d i rekten Verfolger. Die Man nschaft konnte in der zweiten Saisonhälfte nicht immer ihr bestes Volleyball zeigen. Zudem hatte das Team zeitweise mit Verletzungen einzelner Spielerinnen zu kämpfen. Dennoch bewies die Mannschaft immer wieder Kampfgeist und Nervenstärke, sodass am Ende nur die letzte Partie der Saison knapp verloren ging. Somit stand bereits drei Spiele vor Saisonende fest, dass Rheinfelden den ersten Tabellenplatz nicht mehr verlieren würde. Mit dreizehn Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten BSC Zelgli Aarau sowie auf das drittplatzierte Volley Möhlin sichert sich Rheinfelden klar den Aufstieg in die 2. Liga. Das letzte Mal hat die erste Damenmannschaft in der Saison 2013/2014 in dieser Liga gespielt.

Nur 5 Niederlagen in 54 Spielen

Einen wichtigen Anteil am Erfolg hat n icht zu letzt auch Trainer Mariusz Prus. Seit drei Saisons ist er wieder beim VBC Rheinfelden tätig und kann eine starke Bilanz vorweisen: In insgesamt 54 Spielen unter seiner Leitung musste das Team nur 5 Niederlagen hinnehmen. Unterstützt wird er von Petra Wirthlin Kolb, die bei vielen Spielen als Assistenztrainerin an der Seiten lin ie steht oder einspringt, wenn Prus verhindert ist. Die Mannschaft ist in dieser Zeit nicht nur sportlich stärker geworden, sondern auch als Team eng zusammengewachsen. Entsprechend gross ist die Vorfreude auf die neue Herausforderung in der 2. Liga. (mgt)