Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aufstieg perfekt: Rheinfelderinnen schreiben Vereinsgeschichte

  13.03.2026 Rheinfelden, Sport
Nachdem es in der vorhergehenden Saison noch nicht geklappt hat, steigt die erste Damenmannschaft des VBC Rheinfelden erstmals in die 2. Liga auf. Fotos: zVg
Nachdem es in der vorhergehenden Saison noch nicht geklappt hat, steigt die erste Damenmannschaft des VBC Rheinfelden erstmals in die 2. Liga auf. Fotos: zVg

Die erste Damenmannschaft des Volleyballclubs Rheinfelden hat Vereinsgeschichte geschrieben: Mit einer überzeugenden Saisonleistung sicherte sich das Team frühzeitig den Aufstieg in die 2. Liga. Bereits drei Spiele vor Saisonende stand fest, dass die Rheinfelderinnen an der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote