Aufregung hinter den Klostermauern

  02.11.2025 Magden
Da prallen zwei Welten aufeinander: Die Ganoven Nick (Hansjörg Adler) und Jack (Andreas Schönmann) sowie Schwester Oberin Genista (Lili Müller) und Schwester Culina (Chrigi Reicher). Foto: Janine Tschopp
Theater Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns»

Nach einem missglückten Banküberfall suchen drei Ganoven im Kloster Zuflucht. Ob das gut kommt? Premiere ist am 22. November.

Janine Tschopp

