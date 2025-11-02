Nach einem missglückten Banküberfall suchen drei Ganoven im Kloster Zuflucht. Ob das gut kommt? Premiere ist am 22. November.

Theater Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns»

Janine Tschopp

Nach einem missglückten Banküberfall suchen Jack (Andreas Schönmann), Nick (Hansjörg Adler) und Luigi (Roland Dinkel) Zuflucht. Dass sie direkt im Kloster zum heiligen Gervasius landen, kam auch für sie überraschend. Die Aufregung hinter den Klostermauern ist gross. Jack, der Boss verzweifelt nicht nur an seinen inkompetenten Mitgaunern, sondern auch an den Schwestern im Kloster, allen voran an der frostigen Oberin Schwester Genista (Lili Müller). Während die Polizei bereits die Spur aufgenommen hat, und das Kloster mehr und mehr ins Visier gerät, kommt auch die Welt der Nonnen ins Wanken. Bald müssen alle Beteiligten erkennen, dass alles viel mehr als nur ein Versteckspiel ist …

Viele Lacher

«Es ist ein dankbares Stück. Vom Text her gibt es viele Lacher», sagt Regisseurin Andrea Brogli zur NFZ während des Probebesuchs. Schwierig sei manchmal, dass es während des Spielens nicht «zu wild» werde, und die Nonnen immer ihre «ruhige und besonnene» Art spielen können.

Fast einen Monat vor der Premiere kamen die Texte aller Spielerinnen und Spieler schon sehr überzeugend. Seit April hat die Regisseurin mit dem Ensemble bereits gegen 30 Proben durchgeführt. «Es macht Spass», sagt Andrea Brogli, die bis vor ein paar Jahren im Theaterverein Zeiningen war und in Magden heuer erstmals Regie führt. Spass scheint es auch den Spielenden zu machen.

Die letzten Proben vor dem grossen Auftritt

Die nächsten Proben werden nun noch genutzt, um an gewissen Details zu feilen. Das Kribbeln des Ensembles wird grösser und grösser, das seit Monaten Einstudierte bald vor Publikum zu zeigen. «Ja, wir sind froh, wenn es auf die Bühne kommt», sagt Andrea Brogli.

Und das Publikum wird nach den zwei Akten dann endlich wissen, wie sich Waffen und Nonnen vertragen haben und ob die für alle überraschende Begegnung doch noch zu einem guten Ende kommt.

Der Theaterverein Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns» am 22., 23., 26., 28. und 29. November, jeweils um 20 Uhr (ausser am Sonntag um 17 Uhr) im Gemeindesaal Magden. Weitere Informationen und Tickets unter www.theatermagden.ch