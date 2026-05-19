Aufmerksamkeit, Zeit und Freude

Präsidentin Doris Rebmann durfte am 7. Mai Vertreter der politischen und kirchlichen Gemeinden, Institutionen, Mitglieder und Gäste zur 3. GV des Vereins im Saal der reformierten Kirchgemeinde Laufenburg begrüssen. Der Besuchsdienst ...

GV Besuchsdienst Regio Laufenburg

Präsidentin Doris Rebmann durfte am 7. Mai Vertreter der politischen und kirchlichen Gemeinden, Institutionen, Mitglieder und Gäste zur 3. GV des Vereins im Saal der reformierten Kirchgemeinde Laufenburg begrüssen. Der Besuchsdienst existiert schon seit 2010 und wird seit drei Jahren als Verein geführt. Die Traktanden wurden speditiv verhandelt und alle angenommen. Für 15 Jahre aktive und wertvolle Mitarbeit als Besucherin wurde Monika Waldmeier mit einem Geschenkkorb und herzlichen Applaus geehrt. Seit 2011 schenkt sie Menschen Zeit und Wertschätzung.

Mit ihrem Einsatz schenken die aktuell 17 Mitglieder des Besuchsteams Aufmerksamkeit, Zeit, Freude und pflegen gute Beziehungen zu Menschen, die genau das brauchen. Interessierte Besucherinnen und zu Besuchende dürfen sich gerne bei der Koordinationsstelle melden.

Ein grosses Danke ging an alle Besucherinnen und Besucher für ihre wertvolle Arbeit, an Silvia Blaser (Leitung Koordinationsstelle) sowie an alle Mitglieder, Spender, Gönner und den gesamten Vorstand. Mit einem Apéro und regem Austausch wurde der Abend beendet. (mgt)

www.besuchsdienstregiolaufenburg.ch