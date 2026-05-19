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Aufmerksamkeit, Zeit und Freude

  19.05.2026 Laufenburg
Monika Waldmeier (links) und Silvia Blaser. Foto: zVg
Monika Waldmeier (links) und Silvia Blaser. Foto: zVg

GV Besuchsdienst Regio Laufenburg

Präsidentin Doris Rebmann durfte am 7. Mai Vertreter der politischen und kirchlichen Gemeinden, Institutionen, Mitglieder und Gäste zur 3. GV des Vereins im Saal der reformierten Kirchgemeinde Laufenburg begrüssen. Der Besuchsdienst ...

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