Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

  25.11.2025 Frick
Gemeindeammann Daniel Suter (von links), Susanne Gmünder Bamert, Markus Demmler und Eugen Voronkov (nicht auf dem Bild, weil abwesend, Ruth Giger Mikeler). Foto: Simone Rufli
Gemeindeammann Daniel Suter (von links), Susanne Gmünder Bamert, Markus Demmler und Eugen Voronkov (nicht auf dem Bild, weil abwesend, Ruth Giger Mikeler). Foto: Simone Rufli

Fricks Steuerfuss bleibt auf 102 Prozent – vorerst

142 Personen nahmen am Freitagabend an der Einwohnergemeinde-Versammlung teil, stimmten unter anderem dem Ersatz des Kunstrasens zu – und verabschiedeten Gemeinderäte und Kommissionsmitglieder.

Simone ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote