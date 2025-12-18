Aufgepasst: Die NFZ macht wieder eine Schlaufe drum

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr unseren Leserinnen und Lesern eine eigene Weihnachtsgeschichte unters Bäumchen legen zu können. Traditionsgemäss erzählen wir diese Geschichte – soeben erst fertig geworden – in den beiden letzten Zeitungsausgaben vor ...

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr unseren Leserinnen und Lesern eine eigene Weihnachtsgeschichte unters Bäumchen legen zu können. Traditionsgemäss erzählen wir diese Geschichte – soeben erst fertig geworden – in den beiden letzten Zeitungsausgaben vor Weihnachten.

Unser Geschenk an Sie

Nach dem ersten Teil bereits morgen Freitag in der abonnierten Ausgabe, machen wir am Dienstag (23. Dezember) ausserdem noch eine Schlaufe drum: Mit der NFZ-Weihnachtsausgabe wollen wir wieder unsere Abonnentinnen und Abonnenten mit positiven Nachrichten und Geschichten über raschen. Wir können es kaum erwarten. (rw)