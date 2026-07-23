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«Aufgabeln 2026» ist lanciert

  23.07.2026 Nordwestschweiz
Achtsamer umgehen mit Lebensmitteln. Foto: zVg
Achtsamer umgehen mit Lebensmitteln. Foto: zVg

Die Schweiz misst ihren Food Waste – Anmeldungen bis 30. August

Im Projekt «Aufgabeln!» messen im September mehrere hundert Haushalte in der ganzen Schweiz ihren Food Waste. Gesucht werden mindestens 600 Haushalte, die mitmachen. Das Projekt wird von ...

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