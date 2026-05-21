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Auffahrtsfest im Cheisacherhof

  21.05.2026 Laufenburg
Die geistlichen Herren (sitzend) hören aufmerksam die Dankesworte von NVSL-Präsident Theo Obrist. Foto: zVg
Die geistlichen Herren (sitzend) hören aufmerksam die Dankesworte von NVSL-Präsident Theo Obrist. Foto: zVg

Es war die Woche der Eisheiligen. Diese machten ihrem Namen wieder einmal alle Ehre. Der Naturschutzverein Sulz-Laufenburg (NVSL) als Organisator und die Teilnehmenden am traditionellen Auffahrtsfest bekamen dies zu spüren. Am Donnerstag war die Reihe an Bonifatius, und der liess die ...

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