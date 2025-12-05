Immobilien
Auf zu neuen Ufern

  05.12.2025 Rheinfelden
Letzte Tage im mundArt: Philipp und Anina Steib freuen sich auf einen Neuanfang. Foto: Valentin Zumsteg
Wirtepaar verabschiedet sich

Nach 13 Jahren schliessen Anina und Philipp Steib das Bistro mundArt in der Rheinfelder Marktgasse. Sie freuen sich, etwas Neues anzupacken. Was es sein wird, haben sie noch nicht entschieden. Wie es mit dem Lokal weiter geht, ist ebenfalls noch offen.

