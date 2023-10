Auf Zeitreise mit dem MC Frick

Am Freitag, 17. und Samstag, 18. November lädt der Männerchor Frick, unter der Leitung von Mattis Sussmann, zum Jahreskonzert in die Mehrzweckhalle 1958. Unterstützung erhält der MCF bei seinen Auftritten vom Acapella-Ensemble «Fricktaler Herzbuebe». Die Konzerte stehen unter dem Motto «Gesangliche Zeitreise» – der Männerchor Frick feiert in fünf Jahren sein zweihundertjähriges Bestehen – und bieten ein buntes Programm mit Liedern aus verschiedenen Epochen. Vom MCF werden alte Männerchorlieder wie zum Beispiel «Das Schweizerkreuz», «Sängerfreundschaft» oder der «Jägerchor» zu hören sein. Aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi wird das wunderschöne «Va pensiero» geboten. Dazu kommen ein swingendes Medley, aber auch modernere Stücke wie «Der kleine Teddybär», «Only you» sowie etliche mehr. Eindrücklich ist auch die Chorfassung von Herbert Grönemeyers Hit «Männer». Die «Fricktaler Herzbuebe» loten die Möglichkeiten des gesamten gesanglichen Spektrums aus: Von Byrd bis Beatles, von Purcell bis zu den Prinzen – alles wird zum Klingen gebracht. Sie werden zwei eigene Blöcke bestreiten und in einem Block zusammen mit dem Männerchor auftreten. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Ab 18 Uhr kann ein Nachtessen eingenommen werden, das Konzert beginnt danach um 20 Uhr. Platz-Reservationen für die «Gesangliche Zeitreise» am 17. und 18. November können via Internet, www.eventfrog. ch, oder telefonisch über die Nummer 062 871 50 53 gemacht werden.

www.maennerchor-frick.ch