Auf Tüscher folgt Richli

FDP Bezirk Laufenburg mit neuem Präsidenten: Die Generalversammlung der FDP Bezirk Laufenburg fand in den historischen Räumlichkeiten des Bezirksgerichts in Laufenburg statt. Im Rahmen der Versammlung wurde ein bedeutender Führungswechsel vollzogen. Nach acht Jahren als Präsident der FDP Bezirk Laufenburg trat Bruno Tüscher aus Münchwilen von seinem Amt zurück. Bruno Tüscher hat die Partei mit Leidenschaft und viel Engagement geleitet. Die Partei konnte zudem unter seiner Führung bei den letzten Grossratswahlen einen Zuwachs des Wähleranteils von knapp 1,4 Prozentpunkten verzeichnen. Als sein Nachfolger wurde Nicola Richli aus Gipf-Oberfrick gewählt. Er übernimmt die Verantwortung und setzt sich ambitionierte Ziele für die Zukunft der Partei: «Ich danke der Bezirkspartei und dem Vorstand herzlich für das Vertrauen und blicke mit grosser Freude den kommenden Herausforderungen entgegen. Mein Ziel ist es, in den nächsten vier Jahren unsere Wähleranteile weiter auszubauen.»

Durch die Wiederwahl von Etienne Frey aus Frick und Markus Grunder aus Ittenthal in ihre jeweiligen Vorstandsämter ist die Partei bestens für die Zukunft gerüstet. Die FDP Bezirk Laufenburg dankt Bruno Tüscher für seinen langjährigen, wertvollen Einsatz und wünscht Nicola Richli viel Erfolg in seinem neuen Amt. (mgt)