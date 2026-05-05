Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

  05.05.2026 Fricktal

Diebe, die nachts parkierte Autos durchsuchen, sind wieder überaus aktiv. In der Nacht auf Freitag nahm die Polizei in Möhlin und Holderbank drei Verdächtige fest. Auch in der Nacht zuvor gingen in Frick zwei mutmassliche Diebe ins Netz.

Holderbank am späten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote