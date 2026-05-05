Auf nach Bundesbern

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  05.05.2026 Gansingen
Die Gansinger Reisegruppe mit Nationalrat Christoph Riner in Bern. Foto: zVg
Die Gansinger Reisegruppe mit Nationalrat Christoph Riner in Bern. Foto: zVg

Personalausflug der Gemeinde Gansingen

Einmal pro Amtsperiode lädt der Gemeinderat sämtliche voll- und nebenamtlichen Mitarbeitenden zu einem Personalausflug ein. Kürzlich trafen sich rund 20 Mitarbeitende der Gemeinde Gansingen zu dieser Reise. Nach einem Kaffeehalt in ...

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