Auf nach Bundesbern

Einmal pro Amtsperiode lädt der Gemeinderat sämtliche voll- und nebenamtlichen Mitarbeitenden zu einem Personalausflug ein. Kürzlich trafen sich rund 20 Mitarbeitende der Gemeinde Gansingen zu dieser Reise. Nach einem Kaffeehalt in ...

Personalausflug der Gemeinde Gansingen

Einmal pro Amtsperiode lädt der Gemeinderat sämtliche voll- und nebenamtlichen Mitarbeitenden zu einem Personalausflug ein. Kürzlich trafen sich rund 20 Mitarbeitende der Gemeinde Gansingen zu dieser Reise. Nach einem Kaffeehalt in Oensingen führte die Fahrt mit dem Car weiter Richtung Bern. Dort stand zunächst ein freier Aufenthalt in der Stadt auf dem Programm, bevor man sich zum gemeinsamen Mittagessen in der Altstadt traf.

Am Nachmittag wurde die Gruppe durch den Fricktaler Nationalrat Christoph Riner durch das Bundeshaus geführt. Gestartet wurde in der eindrucksvollen Kuppelhalle. Christoph Riner nahm die Gruppe mit auf eine spannende, informative wie auch abwechslungsreiche Tour durch das Gebäude mit seinen vielen Räumen. Im Anschluss blieb noch etwas Zeit, die Stadt zu geniessen, bevor es wieder auf den Nachhauseweg ging.

Den gelungenen Tag liess man schliesslich bei einem feinen Znacht im Restaurant Landhus und gemütlichem Beisammensein ausklingen. (mgt)