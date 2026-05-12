AUF NACH BIEL!

Am Sonntag, 17. Mai, reisen die Musikerinnen und Musiker der Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Aushilfen und Nachwuchsbläser, ans eidgenössische Musikfest nach Biel. Dort treten sie in der zweiten Stärkeklasse der Brass Bands an. Nach einer intensiven ...

Am Sonntag, 17. Mai, reisen die Musikerinnen und Musiker der Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Aushilfen und Nachwuchsbläser, ans eidgenössische Musikfest nach Biel. Dort treten sie in der zweiten Stärkeklasse der Brass Bands an. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase zeigen sie im Pflichtstück «Miss Cool meets the Cat von Stephan Hodel» und dem Selbstwahlstück «Napoléon von Mario Bürki» ihr Können. Der Vortrag beginnt um 10.10 Uhr im Berufsbildungszentrum. Um 14.25 Uhr marschieren sie in Reih und Glied durch Biels Strassen und tragen den Marsch «Schwyzer Soldaten von Ernst Lüthold» vor. (mgt)