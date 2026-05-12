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AUF NACH BIEL!

  12.05.2026 Zuzgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Sonntag, 17. Mai, reisen die Musikerinnen und Musiker der Brass Band Zuzgen, verstärkt durch einige Aushilfen und Nachwuchsbläser, ans eidgenössische Musikfest nach Biel. Dort treten sie in der zweiten Stärkeklasse der Brass Bands an. Nach einer intensiven ...

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