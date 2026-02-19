Auf Erfolgskurs

Die vier Fricktaler Raiffeisenbanken blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. «Das gestiegene Volumen an Spargeldern und Hypothekarausleihungen zeugen vom hohen Vertrauen der Kunden», betonen die Bankverantwortlichen.

Mit einem Wachstum von 164 Millionen Franken (+4,8%) bauten die Fricktaler Raiffeisenbanken im zurückliegenden Geschäftsjahr ihre führende Position im Hypothekargeschäft weiter aus. «Dank einer sorgfältigen Risiko- und Bonitätsprüfung der Geschäfte konnte die gewohnt hohe Qualität sichergestellt werden», wird in der Medienmitteilung festgehalten. Und: «Die Zunahme an Kundengeldern um 179 Millionen Franken zeugen vom hohen Vertrauen der Kunden in die lokalen Raiffeisenbanken.» Das Depotvolumen erreichte einen Wert von 1187 Millionen Franken, was einer Steigerung um 15,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anspruchsvolles Umfeld

Das Zinsniveau ist im vergangenen Jahr massiv gesunken. Diese Entwicklung hinterlässt auch Spuren in der Erfolgsrechnung der Fricktaler Raiffeisenbanken. So sank der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 6,4%. Die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stiegen hingegen um 12%.

Gesellschaftliches Engagement und Arbeitgeber

«Die Fricktaler Raiffeisenbanken engagieren sich auf vielfältige Art und Weise», heisst es weiter. So ist das Raiffeisen-Logo bei vielen Sportvereinen auf Trikots oder Trainingsanzügen sichtbar und es wurden Musiktage und Schwingfeste unterstützt. Im Jahr 2025 haben die Fricktaler Raiffeisenbanken Vereine und Institutionen mit einem Betrag von über 400 000 Schweizer Franken im Rahmen von Sponsorings unterstützt.

Die Raiffeisenbanken sind wichtige Arbeitgeber im Fricktal. Dazu wird in der Medienmitteilung auch festgehalten: «Per Ende Dezember 2025 beschäftigten sie 177 Personen. Sie sind damit die lokal mit Abstand grösste Finanzdienstleistungsgruppe im Fricktal.» Als Folge der positiven Entwicklung der Raffeisenbanken ist die Zahl der Mitarbeitenden in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aus der einstigen Stubenbank sind moderne Banken mit einem umfassenden Dienstleistungs- und Beratungsangebot geworden. Beschränkte sich früher das Geschäft auf die Bereiche Sparen und Kreditvergabe, begleiten die Raiffeisenbanken ihre Kunden heute auch in den Bereichen Vermögens- und Finanzplanung und sind für lokale Unternehmen eine verlässliche Partnerin. (mgt)