Auf einen Sprung nach Frick

Auf dem Ebnet zwischen Schulstrasse und Asphalt-Rundkurs soll noch in diesem Sommer eine gemergelte Strecke mit zwei Sprüngen entstehen. Attraktiv für BMX-Fahrer, finanziert aus Sponsoren-Geld, gesammelt für den Bau des danebenliegenden Pumptracks.

Simone Rufli

Das kommt nicht alle Tage vor: Projekt abgeschlossen, Rechnungen beglichen, Geld übrig. So geschehen im Fall des im vergangenen Sommer eröffneten Fricker Pumptracks, wie Markus Stihl, Präsident des Co-Initianten Verschönerungsverein Frick (VVF), auf Anfrage der NFZ erklärt. «Wir hatten einen Restbetrag an Sponsorengeld übrig und haben nach einer Möglichkeit gesucht, das Geld in die Anlage zu investieren, denn dafür wurde es ja gespendet.» Zusammen mit der Firma Velosolutions, die den Pumptrack gebaut hat, sei man übereingekommen, parallel zur Schultrasse eine BMX-Strecke mit zwei Sprüngen zu bauen. Kostenpunkt: «Unter 30 000 Franken», so Markus Stihl.

Bauherrin ist die Einwohnergemeinde Frick, in deren Besitz die Pumptrack-Anlage mit der Einweihung am 2. Juni 2024 übergegangen ist, Projektleiterin die Firma Velosolutions mit Sitz in Flims. Ausgeführt werden sollen die Bauarbeiten im August oder September, je nach Arbeitsanfall bei der Flimser Firma. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von zwei bis drei Tagen. Durch das restliche Sponsorengeld ebenfalls abgedeckt sei der Kauf von ein, zwei weiteren Pflanzen. Bereits in Auftrag gegeben wurde ein zusätzliches Bänkli.

Das Baugesuch für die Erweiterung des Fricker Pumptracks liegt ab heute Freitag bis zum 11. August 2025 öffentlich auf.