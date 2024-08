Auf der grossen Bühne

Der Rheinfelder Musiker Valerian Alfaré trat am Samstagabend für die Schweiz am diesjährigen «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb im norwegischen Bodø an.

Der 20-jährige Klassik-Nachwuchsmusiker trat als einer von elf Finalisten im Stomen Konserthus in Bodø auf, begleitet vom norwegischen Radio-Sinfonieorchester. Alfaré beeindruckte mit seiner Präsentation des «Euphoniumkonzerts» vom Waliser Paul Mealor. Gewonnen wurde der Final vom 17-jährigen Österreicher Leonhard Baumgartner vor Hugo Svedberg aus Schweden und Fabian Johannes Egger aus Deutschland. (sir)