Auf der Flucht verunfallt

Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Pf ingstmontagnachmittag, 16.15 Uhr, auf der A22 in Sissach in Fahrtrichtung Sissach, wollte eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft einen weissen Opel kontrollieren. Der Lenker missachtete jedoch die Anweisungen der Polizei, entzog sich der Kontrolle und flüchtete auf die Autobahn A2 in Richtung Basel. Eine weitere Polizeipatrouille konnte den Opel in Giebenach sichten. Dabei ergriff der Lenker erneut die Flucht und kollidierte dabei bei der Verzweigung Dinggrabenstrasse/Moosmattstrasse seitlich mit einem Patrouillenfahrzeug. Anschliessend setzte der Lenker seine Flucht in Richtung Augst (Römermuseum) fort. Danach führte seine Flucht via Kaiseraugst, durch das Roche-Quartier, auf den Radweg in Richtung Rheinfelden. Dort kollidierte der Flüchtende mit seinem Opel mit einem Baum, geriet von der Strasse und kam schlussendlich im Wald zum Stillstand. Der 30-jährige Lenker wurde bei dem Selbstunfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde der Verdächtige fest genommen und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme zum Verkehrsunfall wurde die Polizei Basel-Landschaft durch die Kantons polizei Aargau unterstützt.

Der Personenwagen erlitt Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Während seiner Flucht beging der Personenwagenlenker unter anderem mehrere grobe Verkehrsübertretungen. Die Polizei Basel-Landschaft sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende oder Fussgänger, die durch die Fahrweise des Lenkers gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft unter der Nummer 061 553 35 35 entgegen. (mgt)