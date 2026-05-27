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Auf der Flucht verunfallt

  27.05.2026 Kaiseraugst
Nach langer Verfolgung verursachte der Fluchtfahrer in Kaiseraugst einen Selbstunfall. Foto: zVg
Nach langer Verfolgung verursachte der Fluchtfahrer in Kaiseraugst einen Selbstunfall. Foto: zVg

Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Pf ingstmontagnachmittag, 16.15 Uhr, auf der A22 in Sissach in Fahrtrichtung Sissach, wollte eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft einen weissen Opel kontrollieren. Der Lenker missachtete jedoch die Anweisungen der Polizei, ...

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