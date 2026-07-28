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Auf den Spuren vom umweltfreundlichen Strom

  28.07.2026 Rheinfelden
Dem Wasser sieht man die Kraft nicht unmittelbar an. Fotos: Petra Schumacher
Dem Wasser sieht man die Kraft nicht unmittelbar an. Fotos: Petra Schumacher

Besucherführungen lassen uns die Wasserkraft erleben

«Elektrizität für alle» war das Lebensmotto des Maschinenbauingenieurs Emil Rathenau, der in Rheinfelden 1889 eines der ältesten Wasserkraftwerke Europas baute. Noch heute gibt es Spuren davon, die sich auf ...

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